港股前瞻：等消息待變！大市料維持上落格局

美國聯儲局將於本周議息，市場關注美國下半年減息憧憬會否進一步升溫，而周一美國將就3,000億美元中國進口商品加徵關稅舉行聽證會，且投資者觀望中美兩國元首能否落實於本月底二十國集團(G20)峰會會面，券商預期本周港股等消息待變，維持於26,600點至27,400點的上落市格局。



上周五香港主要藍籌股的美國預託證券(ADR)普遍偏軟，僅滙豐控股(00005)靠穩，而中國聯通(00762)ADR則較香港收市跌1.7%。按比例計算，恒指周一或低開144點，低見26,973點，再次跌穿27,000點關。



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪直言，市場觀望「習特會」能否成事及會面後的成果，短期大市難上升，即使本周美國聯儲局於議息會議後或再放「鴿」，但早前已炒一輪減息，未必再有太大刺激，且根據對上一次2008年的減息周期，僅美股及個別地區的樓市最受益，對實體經濟幫助不大，且港股以中資股組成為主，中國經濟才最重要，惟近年於中國去槓杆及中美貿易戰影響下，中國經濟的穩定性已較過往低，於中、美角力未來料持續下，未來續有下行風險。



他續說，即使下半年美國有機會減息，對市場而言只是「有好過無」，且近年香港並未有跟足美國加息，故沒有跟隨美國減息的壓力。目前恒指於27,300至27,400點阻力仍大，向下則有機會回補今年初的裂口位26,600點。於市場憧憬減息周期下，高息股及房託基金、有穩定經常性收益的股份，以及受惠內地刺激經濟政策的內需股可留意。

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