3組內地學搶租沙田中心　搶貴800元租出

開始踏入暑假租務黃金檔期，市場出現內地學生搶租個案。美聯陳國良表示，沙田市中心屋苑昨(15日)單日錄得8宗租務成交，有5宗為學生租客。其中沙田中心新寧大廈低層F室，實用面積297方呎，原則一房，現改為兩房間隔，附設基本家電，原先每月叫租1.45萬元，有3組客戶同時有意租用單位，終獲兩度搶高至1.53萬元租出，新租客為內地學生，呎租51.5元。



他指出，屋苑兩房租盤相當吃香，雖然上址改動間隔，以現時市況而言，租金屬一般水平，但估計到7、8月租務高峰期，同類單位入場月租料將升至1.6萬元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。