財經評論：全球衰退漸逼近　月底峰會重中重

全球經濟再添噩耗！事緣佔據美國經濟增長比重達七成、被外界視為「恐怖數據」的美國五月零售銷售未如理想，經濟增長放緩是不爭事實，即使聯儲局肯減息救市，也要需時數月才見效果，更能印證美國總統特朗普打貿易戰恐屆強弩之末，目前市場只能寄望中美盡快「握手」，否則全球經濟短期內攬炒機會甚高。



上述提到，由於零售是美國經濟增長的命脈所在，如今四月修訂後僅增長0.3%，五月則增長0.5%，而六月全球都在觀望二十八至二十九日二十國集團領導人峰會，故消費難以顯著活躍。換言之，這預示着整個第二季，美國零售市道增長勢難超越1%，甚至連維持0.5%也勉強，加上早前公布的另一前瞻指標製造業採購經理指數大失所望，令整體經濟增長要像首季達3.1%，可謂難過登天，最終保住1%以上已屬萬幸，亦意味着全球最有增長動力的經濟「火車頭」也慢了下來，情況堪憂。



事實上，華爾街大行摩根士丹利已警告，其編製的商業狀況指數於六月驟跌，創○九年以來最大單月跌幅，並大幅偏離歷史平均值，反映企業營運十分慘淡，不但削減資本開支，更醞釀裁員潮，相信是因全部企業都觀望二十國集團峰會結果有關。值得留意的是，對上兩次出現如斯差劣的情況是○八年一月及一五年底，之後分別引發百年一遇的金融海嘯及中國經濟恐慌，令市場擔心下一輪股市大調整正在靠近。



面對巨大不明朗因素，有調查顯示，美國各企業的首席財務官更看淡前景，近五成料明年第二季經濟會衰退；更有近七成認為，明年底前就開始衰退。他們瀰漫着悲觀情緒絕對有迹可尋，非純靠直覺恫嚇。舉例來說，在特朗普發動對中資機構的制裁下，全球晶片業銷情驟然遇冷，其中一家大廠已披露，全年收入恐因而大減20億美元，相信一衣帶水的同業絕不能幸免。



隨着智能產品大行其道，引領着環球經濟增長，半導體行業的盛衰早已成為監察經濟的重要指標，目前需求大降，其預示力不言而喻。若特朗普再將行動升級至「晒冷」，對所有中國貨品徵收關稅，全球衰退根本不能避免，他亦無甚本錢再作出挑釁。誠然，已有逾600家美國企業聯署希望中美「握手」。



事到如今，如果貿易戰不能於短期內緩和，全球幾近肯定要攬炒，亦是考驗各國領導人智慧的時候。作為投資者，最好的策略當然是作壁上觀，或買些黃金作避險之用。



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