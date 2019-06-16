本間高爾夫內地轉攻賣衫

近年內地業務轉弱的本間高爾夫(06858)，對內地市場進行產品及渠道策略調整。首席財務官邊蔚文接受《東網》專訪時表示，預期服飾業務收益佔比兩年內會超越球桿業務，同時以加盟店形式擴張，今年內地業務有望轉正增長。



該集團在2012年進入內地市場，邊蔚文解釋，於過去兩、三年，內地業務的模式很像日本，而且市場大，隨業務不斷擴大，以自營店的發展方式的效益不高，因此公司去年調整策略，由產品以至渠道進行改革。



她解釋，「內地在高爾夫運動上有限制，全國僅有約500個球場，遠遠低於日本及韓國」，因此公司需要轉變策略，將業務重心由球桿轉移至服飾為主的非球桿業務上，預期內地市場服飾收入在今個財年內按年大增逾一倍，佔內地市場收益有望提升至40%。



事實上，截至今年3月底止年度，集團之內地業務收入按年下降17%，主因期內公司在內地關閉16間店舖。邊氏稱，會集中在「北上廣深」開設自營店，其他地區則是通過與第三方零售商合作去開店，預期今年在內地會開設35家第三方銷售點，自營店則會增至40家，預期在未來一年內地市場業務會進入正增長。



面對中美貿易戰愈演愈烈，她表示，由於公司的產品不牽涉在貿易戰中，主要生產基地在日本，故沒受中美貿易摩擦影響，反而有所受惠於美元轉強。



她更指，美國及歐洲屬高爾夫球的成熟市場，今年內計劃透過第三方零售商增設30至50間店中店的零售點，又相信三年後美國市場收益佔比將會提升至15%及20%，與中國及韓國市場睇齊，惟日本仍會是單一最大的市場。去年度，北美及歐洲收益分別按年升16.7%及62.2%，佔整體收益比例為4.9%及3.9%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/