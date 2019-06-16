新盤UPDATES︰御半山收800票　龍譽單日沽7伙

新界西兩項全新盤積極收票，預計短期內加推新一批單位並展開首輪銷售。



●屯門御半山II期收800票 超額逾6倍

新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山II期，今日(6月16日)繼續開放售樓處及示範單位予公眾參觀及收票。



新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，截至下午六時半，該盤累積收票逾800票，超額逾6倍。入票人士中，有7成來自屯門，兩成半來自新界其他地區，餘下的來自港島及九龍區，反應理想。項目計劃隨時加推。



●元朗瑧頤收逾330票

新世界發展(00017)元朗瑧頤，截至今日(6月16日)晚上八時，瑧頤收逾330票。



該公司營業及市務總監黃浩賢表示，入票人士主要來自區內客，佔六成，而外區客則佔四成。他預計，由於今日為父親節，料稍後會有更多家庭客前來參觀示範單位。他續稱，該盤會視乎收票公布銷售安排及加推新一批單位，預計緊接的周末展開首輪銷售。



資料顯示，該盤首張價單提供110伙，扣除最高16%折扣優惠後，折實平均呎價16,266元，入場費約398.6萬元起。



●屯門掃管笏上源單日沽30伙

萬科置業(香港)旗下屯門掃管笏上源今日以價單及招標形式，合共發售251伙，錄得30伙買賣成交，包括11個一房、16個兩房及3個三房戶。項目累積售出903伙，佔可供銷售的1,124個單位中的80%，套現近80億元。



●啟德龍譽單日沽7伙 套現5850萬

保利置業集團(00119)啟德龍譽今日單日沽出7伙，合共套現5,850.54萬元。其中1B座6樓H室以1,345.6萬元沽，實用面積504方呎，成交呎價26,698元。

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