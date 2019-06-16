【產經專題】A股科創板登場　料削港吸引力

號稱「中國納斯達克」的科創板在上周四(13日)突然開板，中國證監會翌日即公布已批出兩間公司的科創板首次公開發行(IPO)註冊申請。分析相信，中美貿易戰升級成科創板閃電落地的「催化劑」，惟香港對被稱獨角獸的創科企業吸引力勢會被削減。



中國自去年11月首度提出設立科創板，到正式開板歷時僅7個月。科創板對外開放申請逾兩個月以來，截至上周五(14日)為止，已經有123家企業提出申請，預期共集資逾160億美元(約1,248億港元)。其中，三間公司已成功過會；中證監上周五亦透過官方社交媒體平台公布，華興源創科技及睿創微納技術已獲批科創板IPO註冊申請，市場預料，首批科創板上市公司或於7月正式掛牌。



自中美貿易談判陷入僵局後，外界力撐科創板將可為內地科創企業打造融資渠道。外電引述內地基金公司稱，一旦科創板成功培育出具國際競爭力的科企，美國再不能抓住中國的軟肋。這亦促使內地積極推出以科技為主的公募基金，截至5月底止，已有12個基金瞄準科創板，每個基金資金上限達10億元人民幣。



事實上，受限於中國上市要求規定公司必須要有盈利，導致中國科企大多數「走出去」上市，而本土市場對投資科技股的力度亦不大。據中國證券指數公司數據顯示，內地科企市值僅佔其整體金融塊板約11%。相比美國，美國科企市值佔標準普爾500指數近30%。由於科創板容許未有盈利的新經濟公司上市，將刺激中國獨角獸公司(估值逾10億美元)上市意願大增。



瑞信報告指出，截至今年2月中，全球共有326間獨角獸公司。其中，中國佔93間，合計總估值3,270億美元(約2.55萬億港元)，並以互聯網及電子商貿等行業為主。美國則以156間登全球最大獨角獸公司發源地，合計總估值達5,580億美元，尤其在包括人工智能、健康及生物科技等內地力谷的行業，美國獨角獸公司仍佔據絕對主導地位。



宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，在中美貿戰戰陰霾下，將會加速在美國上市的中概股回流中國，加上科創板上市申請改為註冊制，對內地科技企業及獨角獸企業更具吸引力，勢會搶走香港市場「生意」。



不過，信誠證券聯席董事張智威相信，從阿里巴巴選擇回流香港作第二上市，反映香港市場仍難被科創板取代，尤其香港仍存有國際資金、市場透明度高及上市審批進程較快等優勢。

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