虛擬銀行掀合規專才挖角戰　業界指「唔健康」

8間獲發虛擬銀行牌照機構積極「埋班」，爭取盡快於今年內開業。然而，市場消息透露，每間虛擬銀行負責合規的部門最少達10人，而且在開業前再經香港金融管理局「身體檢查」。有金融科技界人士指，銀行界近年爆出多輪與虛擬銀行相關的「搶人潮」，形容對整個行業發展並不健康。



虛擬銀行即不設任何分行的零售銀行，金管局於發牌時指明，機構開業前均需做好管控措施及反洗黑錢等準備工作。有消息透露，當局要求每間虛擬銀行有最少10人負責確保銀行的經營活動，合乎本地法律及監管機構的規則和準則，更擬於開業前就每間機構進行「體檢」，以確保銀行開業順利。



金管局發言人回應指，當局自發出牌照後，定期與個別虛擬銀行跟進開業準備工作進度，但不評論溝通的具體內容，又指虛擬銀行與傳統銀行須遵守同一套監管規定，但會因應虛擬銀行的運作模式適當調整部分。



香港銀行僱員協會發言人鍾逸傑表示，自虛擬銀行之爭醞釀以來，業界已陸續爆出「搶人潮」，熟悉本地法律及銀行知識的人才特別搶手。估計每間虛擬銀行的合規部員工規模介乎10至30人，意味八間機構或需聘逾200人負責相關工作。



畢馬威中國金融服務業合夥人方雲海指，發現近期有部分傳統銀行的員工流失率高達兩成，主要以合規或融資相關的專才，反映虛擬銀行未正式開業前，已牽起一場「挖角戰」。



獲發牌機構普遍已組成約百人團隊，牽頭成立SC Digital的渣打香港指，目前虛擬銀行團隊共有逾100名全職員工，團隊中約兩成人負責合規、金融犯罪合規及風險管理等相關工作。



由中銀香港（02388）牽頭的livi及眾安國際，同樣已組班約100人，livi稱已遵從金管局對銀行規管作出安排，眾安則稱會就風險管控與合規與監管部門溝通。



惟螞蟻商家服務（香港）及平安壹帳通則表示，未有相關消息透露，小米集團（01810）則沒有回應。



智慧城市聯盟金融科技委員會主席陳家豪直言，多間新銀行突然加入戰場，「挖角潮」必然存在，競爭者之間不停用高薪搶人，相關專才不能集中為虛擬銀行處理好合規工作，對整個業界而言是「不健康、不合理」的問題。



一眾虛擬銀行距離開業期已不足半年，但其實至今仍未「齊腳」。東網早前於招聘平台上，發現有虛擬銀行正招募財務總監，需擁有至少十五年銀行和金融業經驗，亦要熟悉資訊科技等。渣打香港表示，SC Digital目標年底前再增聘約40人；WeLab則稱計劃於一年內人手增加一倍至約200人。



騰訊（00700）夥港交所（00388）的貽豐未有透露具體目標，但指已積極組班，不論風險管控、法規及金融科技等各範疇都需要人才，可見「搶人潮」或會延續。

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