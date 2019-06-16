樓價UPDATES：美孚新邨兩天錄兩宗交投

荔枝角美孚新邨本周六、日兩天錄得兩宗交投，包括一宗連車位成交個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●美孚新邨6期蘭秀道30號高層D室，實用面積910方呎，屬三房間隔，連車位以1,467萬元沽出，實用呎價16,121元。上址為原業主於2004年以395萬元買入，15年升值逾2.7倍。



●將軍澳新都城2期8座中層F室，實用面積363方呎，採兩房間隔，望東南開揚景。單位4月叫價690萬元，剛以668萬元成交，實用呎價18,402元。

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新界區



●東涌映灣園6座中層B室，實用面積728方呎，以三房包括套房設計。業主去年9月放盤，叫價910萬元，直至最近減價至860萬元，議價後以830萬元沽出，實用呎價11,401元。原業主持貨8年，帳面獲利430萬元。



●馬鞍山近期租務市況暢旺，迎海‧駿岸8座低層C室，實用面積501方呎，屬兩房間隔，坐向東北望內園景。單位放盤10天，速以1.8萬元租出，實用呎租35.9元。上址為業主於2015年以745萬元購入，以此計算，回報率約2.9厘。



●元朗翠韻華庭2座頂層單位，實用面積446方呎，附連天台。業主原以680萬元放售，議價價雖然減22萬元，但做價658萬元仍屬兩房新指標，而實用呎價14,753元更創屋苑新高。上址2016年中購入價約380萬元，持貨三年帳面獲利278萬元，升幅約73%。

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