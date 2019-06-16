【深度解構】港交所掃「殭屍股」　逾十家公司恐遭除牌

香港交易所(00388)掃除「殭屍股」，去年8月引入快速除牌機制，首批因持續停牌而可能被除牌公司的「補救期」，將於下月31日屆滿，涉及主板有23家，創業板有5家。但市場人士指，連同港交所向業務不足公司發出除牌通知(俗稱DQ)，預計下半年開始將有多家公司被除牌，數目或以逾十家計，將影響投資者對細價股的興趣。



●去年修例 消滅殭屍股

港交所於去年8月1日實施除牌新規，可於主板公司連續停牌18個月後將其除牌，創業板公司連續停牌12個月後將其除牌。



該所並就生效前已停牌的公司實施過渡安排。主板方面，在生效日前已停牌12個月或以上公司，如在生效日起計的連續12個月內仍一直停牌將會被除牌。在生效前停牌少於12個月的公司，如在生效日起計的18個月內仍停牌將會被除牌。創業板方面，公司若在生效日起計連續12個月內仍停牌將會被除牌。



換言之，首個因停牌新規而要被除牌的期限將會是7月31日。根據該所的長期停牌公司報告，截至5月底止，有23家主板公司於生效日前已停牌逾12個月，「補救期」將於7月31日結束。另有11家主板公司於生效日前停牌少於12個月，「補救期」將於明年1月31日結束。另外，有10家主板公司在生效日後才停牌，「補救期」將陸續於明年2月至8月結束。

創業板方面，有5家公司的「補救期」將於7月31日結束。另有兩家在生效日後才停牌，「補救期」將於今年9月至11月結束。



據悉，「補救期」結束並不代表公司要立刻除牌，因為有些停牌公司可能已提交復牌建議予港交所，並正審閱中，故除牌日期可能會延遲。另外，部分公司若沒提交復牌建議，港交所會先提交報告予上市委員會，待有除牌決定後，該所會出信通知公司，公司收到後須刊發除牌公告。期間會有一定過程，但時間不會太長，預期首批在7月31日「補救期」結束的公司，會在「補救期」結束後約兩至三周公告被除牌。



●有關公司可申請覆核

港交所發言人表示，有關「補救期」於7月31日結束的主板公司，上市科將於「補救期」結束後，向上市委員會根據個別公司的情況而建議將有關公司除牌。有關公司可以按上市規則就該除牌決定申請覆核。



立信德豪會計師事務所董事林鴻恩預期，由今年下半年開始會有一批公司陸續因長期停牌而失去上市地位，數目或會有數十家。由於港交所銳意清除長期停牌公司的政策已提出多時，市場已消化，不會「如夢初醒」。況且這些公司已長期停牌，投資者不會突然「血本無歸」！



●市場料減投資細價股

不過，除了長期停牌公司外，港交所還「DQ」業務不足的公司，這反而會影響市場對細價股的投資意欲，「少了人投資，公司又集資不到，股價又低迷，公司只會愈做愈差，引發更多DQ！」



面對被除牌風險，很多公司都作最後掙扎。他指，「本身有業務的公司，會有一線生機，公司也知道不能再拖，積極找專業人士搞復牌。但另一批公司因情況嚴重，根本乏人問津，好難救番！」



有投行界指，由於港交所收緊反向收購、注資，加上補救期又短，主板只得18個月，拯救公司很難。創業板更因本身價值較低，成功救回的機會更少。



─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領



取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。