南岸洽談注資　五延期限

南岸集團(00577，前稱十三集團)尋求注資的洽談限期又再延長。公司今年1月披露，與一位主要股東之聯繫人士訂立無約束力的諒解備忘錄，以探索對旗下澳門路環十三第酒店的實益擁有公司進行潛在投資。諒解備忘錄原本在4月4日屆滿，惟其後公司一再延期至6月14日，至16日更宣布第五度將屆滿日延至6月21日或各訂約方協定的較後日期。



根據原先公告，一旦達成正式協議，所得款項將不會超過15億元，並將用於削減與發展十三第酒店有關的目標公司債務。於諒解備忘錄的期限內，公司預計能透過誠意金付款，收取合共7,000萬元。



公司的通告指，延期以給予訂約方足夠時間繼續磋商，但概不保證在任何情況下將會訂立任何正式協議。



除洽商注資多次延長限期外，南岸集團本身業績亦連蝕五年半，截至去年9月底止半年股東應佔虧損更激增逾18.2倍至4.42億元。當時業績報告顯示，公司負債沉重，於去年9月底現金、銀行結餘及存款約3.78億元。而期末總借款約41.12億元，其中約40.89億元須於一年內償還。流動負債超出流動資產約38.65億元。

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