【國金專題】風光不再！德國百年巨企紛紛求變革

西門子(Siemens)一直以來恍如德國工業強國和高質產品的代名詞，但時移勢易，技術轉型和競爭加劇的挑戰下，這家百年老企不得不與時並進。自行政總裁克澤爾(Joe Kaeser)2013年上任以來，西門子便積極整合業務，最近甚至把過去視為核心的能源業務分拆上市，未來集中發展高利潤的數碼工業，以免重蹈美國競爭對手通用電氣(GE)覆轍，近年急速隕落。



德國最大私人僱主之一的西門子，其舵手公認為德國商界在海外的大使。西門子長期維持綜合工業經營模式，旨在達到交叉銷售和技術交叉支援的目的。在全盛時期，西門子生產各式各樣的產品，消費市場方面，製造電燈泡、助聽器、電視機、流動手機，甚至螺絲批；商業市場則有工廠自動化生產設備、發電設備及輸電網絡、醫院用的掃描器，而其生產的高速鐵路貫穿多個歐洲大城市。



西門子向來被外界視為歐洲版的GE，但GE受到能源業務陷困拖累，過去兩年先後兩次易帥，並削減派息兩次，以及撇帳230億美元，綜合企業經營模式受到投資者質疑。西門子的能源業務盈利亦由一四年的22億歐元，縮至去年僅3.77億歐元，克澤爾今次宣布分拆能源業務時，不諱言是要避免對手的厄運。西門子主席Jim Snabe形容分拆是「必須和具勇氣」。



●保持旗下重大持股

克澤爾坦言綜合企業的架構已成過去，又指恐龍的問題並非其巨大身形，而是缺乏適應環境轉變的條件。他希望西門子日後的經營像是一支艦隊，而非一艘巨大運油輪。計劃分拆的能源業務員工達8萬人，每年收入300億歐元，擬於2020年9月前上市，掛牌後西門子依然是重要基礎股東，目標提升23億歐元結構性營運效益，同時會增加1萬個職位。



事實上，西門子近年分拆多項業務後仍保持重大持股，包括將再生能源業務與競爭對手合併，組成Siemens Gamesa，在西班牙掛牌，又將醫療科技企業Siemens Healthineers分拆在德國上市。至於分拆鐵路業務則受到歐盟反壟斷機構阻撓才告吹。



●減輕智能科技衝擊

有逾170年歷史的西門子過去亦經過多次重整業務，與時並進，對上一次於千禧年前後。當年西門子分拆半導體業務，並重新命名為Infineon，又將虧損連年的手機業務壯士斷臂，令公司避過電訊資產大幅萎縮之劫。



克澤爾稱，今次重組果斷和先發制人，以應對傳統工業受互聯網和科技衝擊，解決方法是大幅簡化業務。儘管新西門子仍有八項業務，但會集中發展兩個範疇，一是智能基建，把基建連接互聯網，二是數碼工業，透過數碼工具加強製造業，目標邊際利潤分別是10至15%，以及17至23%。



摩根士丹利分析員Ben Uglow認為，西門子今次分拆能源業務是公司歷史上重要的一步，邁向「拆骨」。

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【金融業陷困 德銀股價殘】

德國經濟的挑戰除傳統工業面臨技術轉型外，作為百業之母的銀行業，在金融海嘯後元氣大傷，遲遲未能恢復元氣。當中，以德意志銀行的問題最棘手，迄今依然未有化解良策，股價繼去年大冧一半後，今年再從高位回落約27%，徘徊紀錄新低。



國際貨幣基金組織(IMF)2016年把德銀列為對全球金融系統構成最大風險的銀行。德銀財務總監James von Moltke指，該行陷入收入跌、未能降低開支、低信貸評級及融資成本上升的惡性循環。其他問題包括科技落後、人才流失及遭監管機構重罰。統計顯示，德銀過去十年因金融海嘯前後的違規活動，作逾180億美元的罰款及和解費用。



●投行業務面臨收縮

儘管德銀近年多度易帥和進行重組，業務仍無法重拾正軌。德銀三月中正式與同樣陷困的德國商業銀行磋商合併，但交易4月尾宣布告吹，兩家銀行歸咎於執行風險過大和涉及龐大重組開支，並需大規模集資。



外界揣測德國商業銀行最終可能要尋求與其他歐洲銀行合併。瑞銀指，德銀投行業務面臨收縮壓力，因無法享受合併有助降低融資成本的好處，經營環境短期難改善，該行分析員把德銀投資評級降至「沽出」，目標價由7.8歐元削至5.7歐元，觸發新拋售潮，股價瀉至紀錄新低。



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【汽車出口挑戰重重】

德國是歐洲最大經濟體，其出口為主導的經濟帶來龐大經常帳盈餘，加上國民儲蓄率高企，成為歐元區最強後盾。可惜德國最大產業的汽車工業，近年備受環球貿易戰和行業轉型威脅，經濟被拖後腿。



汽車一直是德國最重要的出口，寶馬、平治及福士旗下的奧迪，執全球高檔汽車市場牛耳。據德國汽車業協會數字顯示，當地汽車業直接聘用80萬人，汽車出口貨值超過2,400億歐元。



不過，美國總統特朗普上任後的保護主義政策對業界的困擾可謂沒有停過，由最初迫使汽車生產商在美國設廠，到最近擬運用國家安全法案，向進口汽車威脅徵收25%懲罰性關稅。

雖然華府早前宣布押後180天向歐洲和日本進口汽車徵收關稅，以換兩地自願限制出口，但根本危機未除，持續不明朗恐打亂車廠的投資計劃。



德國汽車輸美比率是歐盟中最高，德國經濟研究機構Ifo估計，倘特朗普決定向德國汽車出口徵收25%關稅，德國出口將減7.7%或184億歐元，輸美汽車長遠會減少近半。



●未擬簡化管理架構

另邊廂，德國製造的汽車雖然以工藝超卓見稱，但一如當地其他傳統工業，在推動數碼科技和電動化上，未顯示出有十分把握克服一眾新挑戰者。



無否可認，德國汽車業對新科技投入了巨大資源，福士計劃未來十年內推出70款電動車，平治母公司戴姆勒為加強創新，十多年前已在多個城市建立「企業孵化器」。至於德國的全球最大汽車零件商Robert Bosh計劃未來5年增加2.5萬名軟件專家，2021年前將人工智能專家的數目增加3倍至4,000人。



不過，畢馬威及顧問機構Egon Zehnder的調查顯示，包括德國汽車廠的全球汽車業領袖雖然承認面對着史無前例的挑戰，但管理文化上似乎跟不上巨大的轉變。



即使戴姆勒管理層換上牛仔褲和波鞋推銷新車，但該調查顯示僅三分之一汽車業支持簡化管理架構，容忍決策犯錯的比率則更少。畢馬威汽車顧問業主管Dieter Becker表示，業界明顯缺乏革命性眼光。

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