古勝：港鐵公司有勢破頂

港股上周先升後回，喺27,000點邊浮浮沉沉，成交淡靜，顯然部分資金離場過後，短時間內都冇諗過要再落場，另一邊廂又未見得有咩大誘因會有可觀新資金入場。弱市如此，睇幾時又來支大陰燭，逼班蟹貨斬纜，恒指下試26,000點邊，先至會再有較明顯的反彈。



有本地銀行因為內地部分貸款資產信貸級別下調，從而錄得最多高達三十億元的重大稅後減值損失，並為此發出盈利警告。事緣該行早前在內地批出四項面值總值約62億元的非一線城市商業地產界別貸款資產，在內地經濟開始轉壞，部分客戶無法償還貸款。



顯見，中國經濟下行對企業的影響，正逐步浮現，作為百業之母的銀行，首當其衝。如今喺內地有生意的，相信都會寢食難安，皆因若然月底中美貿易戰未有解決迹象，真的要打持久戰的話，內地經濟可能明年都未見底，如何捱過呢個難關，真係天曉得！



正正由於中國企業的盈利增長無以為繼，且經濟下行風險驟增，中資企業佔比大的港股估值壓力亦可以想見。中國人民銀行前行長周小川指出，貿易問題或會再度觸發全球多國匯率競爭，簡單講即係「貨幣戰」，各自意圖透過貨幣貶值來增加出口競爭力來減輕關稅的影響，可這會令全球金融秩序大混亂。就睇中國，人民幣一旦穿七算而下，對人民幣資產沽壓和企業外債負擔的壓力難以想像。



不過，睇得太樂觀不切實際，睇得太悲觀亦同樣有偏頗。老實講，唔係如此大難當前，睇怕內地唔會咁決心要推行全面金融改革。目前內地銀行、保險、證券的外資參與比例好低，必須透過改革開放來吸引外資參與，有新錢流入，企業找到融資的平台，配合新經濟發展，並非無生路。只是，要吸引外資參與，不獨靠開放門戶，更重要還是加強外資對法治、監管和資產保障的信心，如何在這些方面下功夫，倒是財金部門的重要任務。



投資市場風大雨大，純揸銀紙風險增加，還是將資產多元化一點，例如增持黃金。早前提及的SPDR金ETF(02840)基金單位價格突破1,000元大關，收報1,001元，升1.3%，有貨可以順勢而為，冇貨就有買趁手。



至於避險股，老古呢排喺度睇實隻港鐵公司(00066)，上周五港股跌176點，但港鐵股價卻逆市上升，收報49.35元，升1%，正逼近52周高位49.5元。相信一旦成功突破，會引發買盤追入，好快踢上52元區域，穿47.5元止蝕。



東方產經專欄作者 古勝

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