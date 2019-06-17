萬咖壹聯有意研發手遊

去年底上市的萬咖壹聯(01762)，去年度收入的近98%來自遊戲、移動廣告及視頻分發服務。公司創辦人、主席兼首席執行官高弟男表示，公司目前為內地第二大手機遊戲發行商，僅次於騰訊(00700)，但無意爭第一。



他解釋，作為遊戲分發商應以服務用戶為第一目標，認為「幹掉競爭對手沒有意義」。該公司去年開始向遊戲開發商提供一站式遊戲聯運服務，未來或將業務拓展至上游，有意從事遊戲開發，不排除透過收併購或自組團隊研發手機遊戲。他表示，去年內地當局收緊遊戲版號審批，因為過往市場是「沒有人管制的春天」，現時對市場健康發展更有信心。



除了聯合華為、OPPO、VIVO等智能手機製造商共同成立「硬核聯盟」外，萬咖去年三月又與主要中國智能手機製造商聯合創立「快應用聯盟」，目前聯盟成員已增加至十二家內地手機商及通信商。



公司推出的手機軟件「快應用中心」，程式及資料存儲都在雲端，使用者不需要下載手機程式便可直接使用。他透露，目前快應用開發者已超過一萬人，約十億部安卓（Android）設備已支持快應用功能，月活躍用戶達二億人。相信5G普及後用戶數量將爆發性增長。



對於即將迎來5G時代，他稱，過去2G網絡連接人與人之間的通訊，3G、4G時代則連接人、物，相信5G來臨將令人們生活更便利，做到「萬物互聯」。目前內地智能手機用戶平均每日使用手機時間為六至七個小時，他期望隨着5G網絡與物聯網家居產品普及，人類二十四小時生活都將連接手機，未來要持續令安卓用戶將生活習慣逐步轉移至網上。

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