東方日報B1：新界兩盤收千二票　御半山II及瑧頤受捧

新界西兩個新盤蓄勢開售，連日收票反應不俗，截至昨日(16日)共收逾1,200票，市場預計短期內兩項目有機會加推並落實開售日子。當中新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山II期，市場指累收約900票，超額認購約7.3倍。



新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，御半山II期入票人士中，佔七成為區內客，有兩成半來自新界其他地區，餘下則為港島及九龍區客源。由於收票情況理想，項目計劃隨時加推。



該盤昨繼續開放售樓處及示範單位予公眾參觀及收票。據現場所見，售樓處內人頭湧湧，樓下電梯大堂亦出現排隊人龍。資料顯示，首張價單提供108伙，實用面積250至531方呎，間隔由開放式至三房，折實平均呎價15,166元，較逾一年前推出的第一期開價更低，開放式戶入場費439.17萬元。



至於新世界發展(00017)的元朗新盤瑧頤，收票情況亦不俗，已超額認購約兩倍。該公司營業及市務總監黃浩賢表示，截至昨日晚上8時，暫收逾330票，入票人士主要來自區內客，佔比例達六成。由於昨日為父親節，項目吸引不少家庭客前來參觀示範單位。



他續稱，瑧頤會視乎收票情況，公布銷售安排及加推新一批單位，預計緊接的周末展開首輪銷售。據了解，項目首批提供110伙，間隔由開放式至三房，實用面積231至577方呎，扣除最高16%折扣優惠後，折實平均呎價16,266元，入場費約398.6萬元起。



除上述兩個物業快將登場外，市場預計，會德豐地產的將軍澳日出康城GRAND MONTARA，亦有機會短期內加入推售行列。



而過去兩日，一手市場共錄逾55宗成交。萬科置業(香港)旗下屯門掃管笏上源，昨日以價單及招標形式，合共發售251伙，錄得30宗成交，包括11個一房戶、16個兩房及3個三房戶，當中第1A座18樓A室，成交價517.3萬元，呎價14,490元。該盤累售903伙，佔可供銷售的1,124伙單位超過八成，套現近57億元。



保利置業集團(00119)啟德龍譽昨日單日亦沽出7伙，合共套現5,850.54萬元，其中1B座6樓H室獲買家以1,345.6萬元承接。期內不乏豪宅成交，如嘉里建設(00683)的何文田皓畋，透過招標售出10座6樓A室，實用面積943方呎，成交價3,466萬元，呎價36,755元，買家選用738日付款計劃。



綜觀6月份至今，在全新盤欠奉下，交投放緩，截至昨日僅錄約360宗成交。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受中美貿易戰及社會環境不穩定等負面因素影響，令一手市場交投轉趨淡靜。



問及發展商銷售步伐會否因應近期市場氣氛而減慢，他認為，目前仍有新盤正部署推出，看不到有放緩的趨勢，惟估計會於定價上着手，吸引買家入市。相信6月下半個月交投將會回升，全月新盤成交量料約1,200宗至1,500宗。

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