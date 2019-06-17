沈振盈：不宜進取　逢高做淡

6月份市況繼續波動，第一個星期仍只是低位反覆徘徊，到了上周初，本來出現反彈，但到了星期三，形勢急轉直下，因「逃犯條例」而帶來的政治衝擊，愈來愈激化，導致市場出現震盪，恒指更一度跌至26,800水平。



由於市場上充斥着多項不明朗因素，從本地到外圍，從政治到基本因素，皆出現利淡因素的發酵，後市走勢實不容樂觀。



若從技術走勢分析，就算短線出現反彈，向上的阻力位也不會很高，大約27,500至27,700區間。而向下的支持位，初步參考26,700，若然下破就會出現較急的跌勢，不排除要下試去年的低位24,540。



若以玄學角度，本周的日子傾向利淡為主，投資者不宜過分進取，反而應該逢高做淡為主。



本周每日的股市走勢預測：

周一(乙酉日)：天干屬木地支屬金，金剋木之局，市況波動。

周二(丙戌日)：天干屬火地支屬土，火生土之局，大幅下跌。

周三(丁亥日)：天干屬火地支屬水，水火交戰之局，先跌後反彈。

周四(戊子日)：天干屬土地支屬水，土剋水之局，反覆靠穩。

周五(己丑日)：天干地支皆屬土，全土之局，市況反覆下跌。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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