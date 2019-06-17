羅尚沛：G20前難有大方向　成交勢續縮

港股和很多香港人的心情一樣，難免會大上大落。恒指上半段做好，下半場轉差，再下試27,000點。如果不能收復27,200，恒指繼續要在26,700至27,200運行，如能收復，則於27,200至27,800上落，但無論在那個區間，G20前都是反反覆覆冇方向，成交則繼續減少。



綜合一下上個星期的財經要聞，通通都是似是而非，似非而是。星期一中國宣布容許發行地方政府專項債券，補充地市政府財政不足，以應付和順利把之前定下為維穩刺激固定資產投資項目推上馬。本質上理應問責地方政府為何財政上年年都緊張，過去幾年開了多條融資渠道都不足，反而成為中央擴大財政政策力度炒上基建股的藉口。



周四陸家嘴論壇正式宣布科創板開板，短短200多天中國資本市場就有一個全新的板塊。綜合市場對科創板和主板的關係分析，可得出如下結論：如科創板炒上，資金分流下會不利主板；如科創板爆炒，主板會面臨大量資金流失；如科創板開板平平，則絕對有利A股；如科創板下跌至暴跌，對A股的有利程度則遞增。



還未得知第一輪科創板新股是何等質素，也未知估值水平，股民只會以科創板和主板之間的資金流作搖搖板式上落估計，在這個股民邏輯之下，科創板恐防會淪為第二個創業板。



貫穿整個星期的利好炒作，之後亦反變成利淡，一個是G20峰會特朗普和習近平會面大和解，另一個是全球減息潮，中國也會減息谷經濟。上周初這兩個利好確為恒指帶來800點進帳，但市場變臉快過特朗普，同樣因素，由好轉淡。



G20峰會前特朗普不斷伸出橄欖枝表示願意和談，但言論似挑釁式風涼說話多於真心，以中國政府現時對中美貿戰愛理不理的態度，習近平埋枱傾變相投降輸一半，筆者早已估計G20峰會要達成協議的機會不能期望過高，更遑論取消關稅的可能，相信這個估計雖不中亦不遠矣。



而全球減息潮這個論點更離奇，數來數去減了息的只有澳洲，歐洲央行上星期開會沒有減，美國減息都是市場對聯儲局主席鮑威爾的談話一廂情願式解讀。至於中國，是有減息條件，但沒有減息空間，豬瘟後又有「糧食殺手」草地貪夜蛾之災，萬一減息通脹「破三」，適得其反。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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