周樂樂：逆周期調控有利A股企穩

受中國政策維穩與寬鬆預期的影響，過去一周A股走勢出現小幅上漲。上證50指數漲2.91%、滬深300指數漲2.53%、滬綜指漲1.92%、深成指漲2.62%、中小板綜指漲2.94%、創業板綜指漲3.17%。28個申萬一級行業中，26個上漲，2個下跌。其中，最強五大行業指數是有色金屬、食品飲料、建築材料、休閒服務、國防軍工；最弱五大行業是鋼鐵、家用電器、汽車、紡織服裝、公用事業。從數據來看，市場超跌反彈，結構化行情仍明顯，反映經濟維穩與通脹預期升溫。



市場消息來看，在中美貿易戰憂慮籠罩之下，市場對中國經濟與產業憂慮升溫。中國5月份經濟數據中，雖然社會消費品零售總額年增長8.6%，勝預期的8.1%，但工業增加值、城鎮固定投資、房地產投資等差於預期。這顯示了經濟下滑壓力。更令市場憂慮的是通脹數據在預期中走高，主要是食品價格上漲拉動CPI同比漲幅創15個月高位。在經濟下滑背景下，通脹壓力上升，令市場擔憂前景陷入「類滯脹周期」，不利於資本市場短期表現。



然而，從長遠來看，或許是建倉的好時機。正如中國國務院劉鶴副總理說：中國經濟正在發生巨大結構性變化，從外需導向轉向國內巨大市場驅動，巨大市場潛力不斷地拉動中國經濟長期向好。



另外，為了應對未來不確定性，中國政府推行經濟逆周期調控來維穩經濟。重大舉措是中國允許地方政府專項債作為符合條件的重大項目資本金，市場預計資本金增加2,000億至4,000億元人民幣。主要是交通運輸和公共服務類行業，如：鐵路、公路、供水電氣等，這有利於修複基建投資增速，穩定內需。



同時，中國持續推進金融改革與金融開放。日前，中國高層強調大力發展直接融資市場，減少對間接融資的依賴。重大舉措是中國證監會主席宣布科創板正式開板，且表示近期將推出9項對外開放措施，包括全面推動H股全流通改革、修訂QFII與QDII制度規則、放寬外資銀行與私募證券投資者準入限制等。預計將吸引更多外資機構進入中國資本市場。



綜合來說，雖然中美貿易戰短期內難以停止，國內經濟面臨不確定性，但是中國推出逆調控維穩措施與金融改革措施，有利於對沖不利因素。儘管資本市場因內外不確定因素而短期走勢低迷，但長期來看，目前是一個吸納低估值優秀公司時機。預計後市仍是結構化行情，建議投資者需要控制就好倉位與挑選安全邊際價高與成長性好的優質龍頭股逢低吸納。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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