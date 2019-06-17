鄺民彬：港股「六絕月」整固居多

中美貿易談判欠缺進展，加上近日本港政局亦趨於動盪，均利淡市場投資氣氛。事實上，近日本港市場流動性趨緊，1個月拆息創2008年以來最高，雖然利率上升或受半年結影響，銀行需預留資金作結算用途。不過，本地政局不穩將增加市場對資金外流的憂慮，對投資市場將造成較負面的影響。



港股方面，恒指早前反彈近千點後再度走弱，於250天線亦見阻力，或已完成短期技術反彈。目前，市場仍充斥較多負面因素，料港股於「六絕月」走勢仍難有表現，整固機會較高，26,500點為主要支持位。



除貨幣政策外，內地亦推財政刺激措施，當中放寬專項債券可作為重大項目資本，料鐵路、高速公路、供電及供氣等項目均能受惠。由於此舉有助催谷基建，在中央或加快基建投資步伐下，鐵路、基建等行業受惠程度大。事實上，根據市場數據，今年地方政府的專項債券發行規模或達2.15萬億元人民幣，若悉數用作重大項目資本，市場料潛在基建投資規模或超過7萬億元人民幣，鐵路基建行業值得投資者留意。



由於環球經濟前景趨於不明朗，根據市場統計，年初至今己有10多個地區的央行開始減息，當中包括印度、新西蘭及澳洲等。而根據利率期貨顯示，美國年內的減息機會率已近99%。雖然減息可為金融市場帶來短暫刺激作用，不過股市表現仍需得到基本面支持。若環球經濟轉差的預期持續升溫，將限制風險市場表現。另外，面對中美貿戰或惡化，市場對人民幣的「破七」預期亦有所升溫，亦有機會觸發資金外流的憂慮，對A股市場帶來的潛在影響不能忽視。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。