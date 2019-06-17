陳政深：避險情緒濃厚　反彈力度不足

港股暫時守住27,000點，然而恒指的上升動力明顯不足，參考日圓、債息以至金價等避險指標，均顯示市場的避險情緒甚為濃厚，而資金流向亦反映，投資者對中港市場均有戒心，此解釋了為何大市的上破力度不足，難以更進一層。還幸目前重磅股的技術指標並未太差，雖然短線而言，6月份的低位仍有機會出現，但筆者仍相信「七翻身」的機會仍然存在。



不明朗因素籠罩之下，新股市場相對較為可取。上周幾隻新股，於上市首日又或是次日均有不俗表現，即使首日「潛水」，亦可於次日回歸水面，唯獨中國東方教育(00667)仍未浮面，然而這亦或是一個不俗機會。公司本身為職業技能教育的龍頭企業。公司上市獲基金界名牌入股，包括高瓴、挪威央行、大摩資管、貝萊德等，全部均為價值為主的基金，基本因素上已獲認可。



截至2018年底，公司在內地29個省份及香港共營運145所學校，公司計劃每年新增約20所學校，成為其主要收入增長動力。以規模及市值而論，中國東方教育在港股市場上屬數一數二，以上日收市價計市值達228億元，要進入深港通已夠資格有餘，屆時應可吸引更多資金，為股價增添動力。估值方面，目前部分在港上市的大型教育股市值率逾50倍，而即使保守地給予中國東方教育35倍市盈率的估值，已是15元左右的目標價，距現水平尚有五成空間，因此股份具一定留意價值。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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