劉嘉晉：行業前景廣闊　嘉宏具投資價值

中國民辦高等教育行業自20世紀90年代初起迅猛增長，原因在於內地的民辦高等教育進入規範發展階段。



中國民辦高等教育機構可分為三類，即民辦普通本科院校、獨立學院及民辦普通高職(專科)院校。獨立學院通過與公立大學的合作提供本科課程。對於教育行業2019年的發展趨勢，中國教育產業下的絕大多數細分板塊都達到了千億以上的市場規模，超過一半的教育板塊將在未來5年內保持兩位數的增長趨勢。



根據弗若斯特沙利文報告，民辦高等教育行業總收入由2013年的779億元(人民幣‧下同)增至2018年的1,151億元，複合年增長率達10.2%。截至2018年，民辦高等教育行業總收入佔高等教育行業總收入的10.4%。於2018年至2022年，民辦高等教育行業總收入預計將由1,151億元增至1,812億元，複合年增長率達9.5%。



嘉宏教育(01935)是浙江省規模最大的民辦大專教育機構以及第四大民辦正規高等教育機構，除提供高等教育服務外，亦向浙江省高中學生提供中等教育服務。集團現在控制及營運三所學校，即浙江長征職業技術學院、樂清市精益中學及中原工學院信息商務學院，向學生提供包括本科教育、專科教育及高中教育的高質素教育。



現時嘉宏教育的學校共有32,068名學生及僱用總計1,188名教師，其收入主要來自學校的學生支付的學費及住宿費。同時，集團亦計劃在美國加州建立California School，主要提供與工商管理及國際商務相關的教育課程，配合未來向外發展的計劃。另外，其長征學院及信息商務學院初始就業率分別為約98.1%及93.9%，這也是集團能給予的一種質素保証。筆者相信教育是一項重要未來發展的產業，公司作風穩健，建議上市後可買入作中、長線投資。



烏托邦資產管理合夥人 劉嘉晉(作者為註冊持牌人士)

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