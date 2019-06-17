鑫濤：美股倘議息後急跌可追沽

上周有多位市場人士不約而同地向市場發放看淡未來美國經濟的重要訊息。例如有新債王之稱的岡拉克(Jeffrey Gundlach)預期，未來6個月，美國經濟有40至50%的衰退機會率。未來12個月，該機會率更會上升至65%。他表示目前全球經濟基本面已有放緩的迹象，情況令人憂慮。



大行摩根士丹利發布報告指出，該行的6月企業情況指數已經急跌至接近2008年以來的最低水平，換言之，即已進入金融海嘯以來最惡劣的情況，這肯定不利未來美股的表現。摩根大通的分析師Marko Kolanovic亦指出，美國總統特朗普所發動的貿易戰已經令到美國企業損失了大約數萬億美元，美國經濟情況已轉差，最終將會引發「特朗普衰退」。



由於市場預期下半年美國經濟情況或會急轉直下，市場情緒轉趨悲觀，因此筆者幾可肯定下半年聯儲局至少有一次減息機會。事實上，目前債券市場已反映下半年聯儲局存在減息2至3次的機會。



此外，摩通亦指出，倘若本周聯儲局在議息後釋放明顯的減息信號，令市場相信下月聯儲局減息的機會大幅提高，這將反映聯儲局其實極度看淡下半年美國的經濟情況，基於目前美股的走勢並未完全反映下半年美國經濟會急速轉差，因此只會對目前仍處於高位的美股構成嚴峻的下調壓力。



上周美股並未因為美國取消向墨西哥加徵關稅的利好消息而出現更強勁的升浪，整體走勢只是在高位水平窄幅爭持，最後在周線圖上呈現十字星的待變形態，本周聯儲局議息後，若美股出現反高潮的走勢，本周結束時標指期貨倘以大陰燭低收，將令周線圖上在過去三星期呈現一組極為利淡後市的黃昏之星形態。



因此，進取的投資者大可在聯儲局議息後，一旦看見標指期貨出現不升反急跌的走勢，可以採取順勢追沽的策略，目標看跌穿6月份低位(2,728點)。



上周美元兌日圓也出現應升不升的異常走勢，乏力升至109關口以上，最後在周線圖同樣呈現十字星的待變形態。本周美股一旦急跌，令到日圓發揮避險功能，料屆時美元兌日圓的走勢將會全面轉弱，一旦跌穿近期的107.80重要低位支持及低收，料隨後走勢會進一步急跌，大方向將下試105心理位。



資深市場人士 鑫濤

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