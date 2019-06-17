大健：購投資產品非只着眼收費

近十年來，筆者都在做投資產品的教育和推廣工作，在面對投資者時其中一個最常聽到的意見是，這些投資產品不值得購買，因為產品有收費、發行商食水深等。無可否認，投資產品都附帶收費，當中有高有低，是否買得過還是由投資者自己判斷。不過，筆者通常會建議投資者聽完以下的一個例子才作判斷。



每天長時間坐車上下班，相信是不少港人生活寫照。現在物價高，交通費往往佔了每月支出一大部分。那麼返工要坐車，坐車要畀錢，所以你會建議大家都不要再上班嗎？相信大家都明白，返工有收入，衡量收入和坐車開支後，仍有滿意收入的話，你自然也會選擇上班。



同樣地，一個投資產品是否值得購買，着眼點在於收費水平之外，還要留意能為你帶來多少回報，又或者能否幫助你達成投資目標，再或者是否令你的投資過程方便了。



從來任何事情都不會只得一個面向，可是我們很多時候做判斷或決定時，會忽略或故意忽略一些面向、觀點或角度。又例如投資專家教落要謹守止蝕，錯咗要認，可惜亦常被人當作耳邊風！



大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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