聯博：英國無協議脫歐風險上升

英國政壇近期的戲劇性發展並非完全出乎意料。首先，英國首相文翠珊宣布下台。其次，新成立的英國脫歐黨在歐洲議會選舉大勝。這兩個發展為脫歐前景再添變數。儘管目前仍有時間，但無協議脫歐的可能性已經提高。



我們認為，文翠珊請辭無法逆轉局勢。文翠珊處理英國脫歐的方式飽受批評，但協商破局的主因並非如此。事實上，最大的障礙在於，保守黨的硬脫歐與留歐勢力、工黨議員與歐盟等利害關係人，均拒絕妥協；另一個障礙則是，未能解決愛爾蘭邊境保障措施的爭議。然而，這兩個問題依舊懸而未決。



保守黨接下來必須選出新黨魁，過程可能需要6到8周。目前脫歐陣營的領導人物之一，前外相約翰遜勝選的呼聲最高，可望成為英國下一任首相。話說回來，保守黨的黨魁之爭向來充滿變數，結果可能出人意料，過去文翠珊、馬卓安與戴卓爾起初皆不是熱門人選。無論最後由誰出線，可以確定的是，新任首相的脫歐立場將比文翠珊更為強硬，但也會面臨多個重大的挑戰。



所面對的挑戰包括議會組成沒有改變，多數議員依舊贊成軟脫歐或不脫歐，因此未來將持續避免無協議脫歐。另外，儘管第2次公投的支持聲浪增加，但在議會仍不是多數。歐盟重新討論脫歐協議的機率極低，反而立場可能更加強硬，也就是不同意英國進一步延長里斯本條約第50條。



留歐陣營是否能夠贏得第2次公投的機會？同時，公投票上會如何提問亦是未知之數。從歐洲議會選舉與近期民調可看出，留在歐盟小幅領先，但2016年脫歐公投前亦是同樣趨勢。



正因為有諸多挑戰，新任首相將比文翠珊在2016年上台時面臨更嚴峻的考驗。保守黨政府如今已失去絕大多數優勢，脫歐議題亦更加兩極化，加深凝聚共識的難度。里斯本條約第50條已經啟動，英國民眾與歐盟領導人也逐漸失去耐心。



英國脫歐未來幾個月可能出現的變化，包括：歐盟可能讓步；調整脫歐協議，但機率極低；新任首相可能支持無協議脫歐，儘管這個決策可能會遭到議會否決；約翰遜是否能說服脫歐強硬派妥協；舉辦第2次公投，但現在支持度還不夠。上述五種狀況都有其阻力，因此現階段不容易揣測哪個情境最可能實現。



我們先前對英國脫歐的預測認為有協議脫歐的機會率最大，至於無協議脫歐、留歐或撤銷里斯本條約第50條的機會率較少。不過，經過近期的政經發展後，這個預期也將隨之調整。



因此，目前關注10月31日的脫歐期限，分析出有協議脫歐、無協議脫歐、及進一步延期 (可能會舉辦第二次公投)這3種可能的情境。我們現階段認為，進一步延期的機率較大，屆時料英鎊可能靠穩或進一步小幅升值。



英國脫歐前景仍然十分不明朗，因此，上述機率謹代表各個情境的可能性，不宜過度解讀。隨着英國新任首相出爐等新的發展出現，英國脫歐的各種變化也將影響市場表現。



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