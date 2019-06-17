四環醫藥注射液藥品獲中國藥監局註冊批件

四環醫藥(00460)公布，集團與其聯營公司北京銳業共同開發的「非PVC粉液雙室袋注射用頭孢地嗪鈉/5%葡萄糖注射液」(兩個規格)及「非PVC粉液雙室袋注射用頭孢地嗪鈉/氯化鈉注射液」(兩個規格)已獲中國國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件。



北京銳業現有粉液雙室袋生產技術的多項專利，另有多個頭孢類粉液雙室袋品種處於報批過程中，預計獲批後集團將擁有完善的頭孢類粉液雙室袋品種產品組合。另外，集團正在籌備建設生產廠房並預計持續加大投入，擴大粉液雙室袋產品的產能。



頭孢地嗪鈉為第三代廣譜半合成頭孢菌素。臨床上對於鏈球菌、淋球菌等敏感菌引起的各種感染均有較好療效，如泌尿道感染、下呼吸道感染、淋病等。



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