【市前重點睇】美匯升上97.5　油價做好

●美匯指數升至97.51水平，離岸人民幣(CNH)高見6.9276，港匯企7.8284，圓匯弱見108.54，歐元低見1.1205，英鎊跌穿1.26關。金價回吐至1,341美元。布油升穿62美元，紐油反覆企52.5美元。道指期貨上升。



●美國總統特朗普稱，中國國家主席習近平是否同意在二十國集團(G20)峰會會晤「無關緊要」，因為美國正從中國商品身上獲得數十億美元計的關稅收入。



●據世界貿易組織(WTO)通告，美國要求世貿組織暫停處理美國與中國的知識產權糾紛，暫停處理為時6個月。



●傳中國國企大豆買家已要求美國出口商將裝船日期從原定的7月推遲到8月，理由是倉儲空間不足。



●道指上周五(14日)收報26,089點，跌17點或0.07%；標指收報2,886點，跌4點或0.16%；納指收報7,796點，跌40點或0.52%。 https://bit.ly/2Ijd6Wy



-美國晶片股跌勢未止，博通預告全年收入將因華為事件而減少20億美元，股價全日大跌5.57%，並拖累同業一同下跌。AMD及Nvidia分別跌3.28%和2.44%；英特爾亦跌1.09%。



●港股ADR指數按比例計算，上周五收報26,973點，跌144點。



●美國10年期國債孳息率上周五收報2.0804厘，跌1.4點子。



●美國聯儲局前副主席費希爾預計，如果特朗普再次當選美國總統，他不會提名鮑威爾連任聯儲局主席，而這將削弱聯儲局的自主權，導致截然不同的貨幣政策出現，聯儲局則不能完全獨立於政治。



-特朗普警告，如明年他未能連任美國總統，股市將出現前所未有的崩盤。



●【經濟數據】

-美國5月份零售銷售按月升0.5%，升幅略低於市場預期的0.6%，但4月數字由原本跌0.2%修訂為增長0.3%。



-美國5月份工業生產升0.4%，升幅高於市場預期的0.2%，期內設備使用率78.1%，與市場預期的78%相若。



●紐約期油上周五收報每桶52.51美元，升23美仙或0.4%。布蘭特期油收報每桶62.01美元，升70美仙或1.1%。



●紐約期金上周五收報每安士1,344.5美元，升80美仙或0.1%，盤中曾升至1,362.2美元。



●英國富時100指數上周五收報7,345點，跌22點或0.31%；法國CAC指數收報5,367點，跌8點或0.15%；德國DAX指數收報12,096點，跌72點或0.6%。 https://bit.ly/2WOqvdn



●彭博社報道，三星電子副主席李在鎔表示，面對全球商業環境急速轉變，已為公司盈利帶來壓力。公司將繼續投資未來業務，包括第6代流動網絡(6G)及系統晶片，務求守護公司過往的成就。



●意大利汽車業巨頭快意佳士拿(FCA)或尋求與法國雷諾汽車(Renault)重啟合併談判，但新的合併計劃將不再涉及另一車廠日產汽車(Nissan)。



●南岸洽談注資，五延期限。 https://bit.ly/2IlmvwL



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