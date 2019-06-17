【股民熱話】這個六月　港股「絕」在人心…

2019年6月，踏入第三周，暫時恒指高低波幅不到1,200點，看似唔算太誇張，但投資市場環境日趨惡劣，投資者信心低迷，正反映在薄弱的大市成交、大型IPO叫停、一而再、再而三創下10年紀錄的經濟數字和銀行同業拆息，以至於開埠以來最大規模的遊行，頓令股民深深感受到，這個6月是令人何等「絕」望！



本來，中美貿易戰，持續困擾中、港兩地股市，經已令港股夠難玩。如今就連香港內部都出現不穩，所謂「家衰口不停」，更嚴重的是可能影響到香港的國際金融中心地位，即香港經濟的命脈。最近港元和銀行同業拆息的表現，顯然非單純為半年結或公司派息高峰期等因素影響。



銀行須為外圍和本土政治不穩定作更保守的資本部署，應付一旦出現極端混亂衝擊銀行體系穩定。諸如此類，五年前的境況，也不至於此，故說這個「六月」，港股「絕」在人心，而接下來到底係「七翻身」抑或「七瞓直」，就不得而知。



由於銀行不斷以高息搶存款，股民沽咗股票，可以考慮轉去做高息港元定期，尤其如今美國在喊減息，港元高息更顯難得。即使現成個股能享三厘以上利率，股市氣氛咁差，難保往後股價會唔會跌凸，賺息唔夠蝕價。



好友尚未見得有好大的操作空間，仍留在市場短炒的資金，只有留意每次反彈機會，睇位沽。純睇走勢，若然以恒指日線圖和月線圖作為參考，6月份恒指應該尚不是底部，未來一旦失守26,671點可以加沽，目標下試25,800至26,000點區域。



東方產經專欄作者帥哥



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