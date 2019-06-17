亞洲股市：日股跌逾50點　三井造船跌逾2%

美股上日收跌；亞洲主要股市普遍受壓，日本日經225指數早段跌51點或0.2%，至21,065點。



板塊方面，資訊技術股跌1.7%，原材料股跌0.6%。個股中，三井造船及日清紡織齊跌逾2%，安川電機跌1.8%。



液晶顯示器製造商Japan Display挫7%。台灣宸鴻決定退出對其投資，公司正與其他投資者磋商。



南韓首爾綜合指數跌4點或0.1%，報2,091點。韓國工業及進洋化學均跌超過3%，三星電子跌1%。



澳洲悉尼普通股指數跌16點或0.2%，報6,617點。板塊方面，原材料股跌1.4%，資訊技術跌0.2%。個股中，艾璐卡資源及Nickel Mines同跌逾2%。



電信公司Vocus Group股價下瀉30%。AGL Energy早前擬以每股4.85澳元向其進行現金收購，惟最終撤回該收購要約。



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