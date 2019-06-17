港股彈上27500　保險股領漲　地產股回勇

道指期貨升近百點，A股全線倒升；港股升幅擴至384點，高見27,503點，暫維持逾300點升幅。國企指數漲百點，主板成交180億港元。



友邦保險升近3%推高大市。內險股亦跑贏，中國人壽及中國平安升1.3%；新華保險升逾2%；中國太保及中國財險升1.6%。



地產股急彈，九龍倉置業升逾4%，是表現最佳藍籌；新世界發展升逾3%；信和置業升2.4%；新鴻基地產及恒基地產升近2%。



其他藍籌股普遍向上，重磅股騰訊升1.1%；香港交易所升1.4%；滙豐控股及建設銀行升近1%；工商銀行升0.9%；中國移動倒升0.6%。油價轉強，中國海洋石油漲2.6%。



屠呦呦團隊將公布重大科研突破，可能與青蒿素有關。相關股份復星醫藥及白雲山飆5.5%及3.3%。兩隻藍籌藥股亦借勢做好，中國生物製藥及石藥集團升逾3%及2%。





【09:20】友邦領漲 內需股受壓

港股連跌3日後，周一開市做好。恒生指數高開134點或0.49%，報27,252點。國企指數高開22點或0.21%，報10,442點。



友邦保險領漲，高開1.4%報74.85港元，貢獻恒指38點。其他重磅股個別發展，滙豐控股高開0.8%；中國平安高開0.7%；騰訊高開0.5%；工商銀行高開0.3%；建設銀行平開；中國移動低開0.4%。



內需股捱沽，恒安國際跌2.1%，是表現最差藍籌；中國旺旺、蒙牛乳業及萬洲國際跌0.8%。



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