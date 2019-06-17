A股快報：滬指一度重上2900點關　券商股發力

A股回升，滬綜指一度收復2,900點關，高見2,902點，最新仍升17點或0.6%，報2,899點；深成指亦升39點或0.4%，至8,849點；創業板指數升0.9點或0.07%，報1,454點。



板塊方面，有色金屬股領升1.1%，釀酒股升0.9%，金融股升0.8%；而飛機製造股跌0.2%，船舶製造股跌近2%。



華泰證券升1.5%。據報「滬倫通」今日啟動，其在倫敦發行的全球預託憑證(GDR)亦會舉行上市儀式，成為「滬倫通」第一股。券商股做好，招商証券及華泰証券升逾1%。



稀土股有支持，廣晟有色漲逾6%，五礦稀土升逾4%，廈門鎢業升2%。





【09:26】A股快報：三大指數偏軟 醫藥股受捧

內地股市全線下跌，滬綜指微微低開1點或0.05%，報2,880點；深成指低開2點或0.03%，至8,807點；創業板指數低開3點或0.23%，報1,450點。



板塊方面，船舶製造股領跌2%，釀酒股跌0.5%，鋼鐵及煤炭股齊跌0.3%；而地產股偏軟。



「青蒿素抗藥性」等研究獲新突破，相關醫藥股有炒作，譽衡藥業漲停至4.16元人民幣(下同)，浙江醫藥高開6%，華潤雙鶴高開4%，復星醫藥高開3.9%，白雲山高開2.9%；而昆藥集團作為負責單位開展「青蒿素治療紅斑狼瘡」臨床試驗，股價升停板，報9.69元。



三安光電高開0.1%至10.69元。摩根士丹利下調其評級，目標價9.5元。



退市海潤又跌停至0.18元，再創A股最低價紀錄；據悉，該股自1月底以來已連續19個跌停。



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