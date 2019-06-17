「滬倫通」周一啟動　260滬股或有資格倫敦上市

內地傳媒引述消息報道，連接上海及倫敦股市的「滬倫通」將於倫敦時間周一(17日)正式啟動，揭牌儀式將於當時時間早上8時(香港時間下午3時)舉行。



屆時，華泰證券(06886)在倫敦發行的全球預託憑證(GDR)亦會舉行上市儀式，成為「滬倫通」第一股。根據公司上周五(14日)公布，公司擬發行GDR數量為7,501萬份，所代表的基礎證券A股股票為7.5億股，每份GDR為20.5美元，募集資金為15.38億美元。



「滬倫通」代表上海及倫敦兩地市場的互聯互通機制，包括東向業務和西向業務，東向業務是指倫交所的上市公司可在上交所掛牌中國存託憑證(即CDR)；西向業務是上交所A股上市公司可在倫交所掛牌全球存託憑證(即GDR)。



英國財政部表示，在上海證交所上市的公司中，有260間公司可能有資格在倫敦上市。



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