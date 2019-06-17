【即市分析】內銀股仲博唔博得過？

東方產經專欄作者股博士：中美貿易戰一波未平，香港又有另一波政治爭議，加上事件已引起國際間關注，未來事件發展情況尚未可知。至於港股，近周繼續反覆向下，須提防部分重磅板塊中線仍有調整空間，內銀股便屬一例。(內銀板塊追蹤：https://bit.ly/2A8B3IR )



從基本面睇，在多個不明朗因素下，中港股市近期都係易跌難升格，市場對中美貿易談判傾得成的憧憬不大，對中央推出政策刺激經濟的期望不高，反映投資者的信心低迷。銀行是百業之母，經濟不景下，內銀股的表現亦會首當其衝。



從近期內銀股走勢可見，一向鑊氣最濃的建設銀行(00939)及工商銀行(01398)，近期表現係跌唔落，但亦彈唔起，就靠北水支撐。



走勢上，早前建行股價跌到落6.11元後就反彈，但6.4元都企唔穩就跌番落去，加上早前幾個下跌裂口，唔係話補就補，走勢難以言好。至於工行都叫好少少，但上面5.8元為前支持區，如今阻力巨大，要港股氣氛如此低沉下破位而上難度大！就算從收息角度睇，建行及工行兩者息率分別5.4厘及5.1厘，但短期走勢咁差，買入後隨時「賺息蝕價」，所以唔好諗住貪平貪息就上車，唔見到極度超賣到出面，都別出手博反彈！

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