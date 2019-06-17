傳華為手機海外出貨量急挫達6成　冀增國內市佔率救亡

受累於美國全面封殺中國科技巨企華為，該公司估計其國外智能手機出貨量將大減40%至60%。



外電引述知情人士消息透露，據公司內部估計，今年智能手機銷售量將下跌4,000萬至6,000萬部。單計去年，公司手機總銷量約2.06億部，當中海外市場佔比近半。



為抵銷海外市場下滑影響，傳華為計劃2019年在中國智能手機市場的佔有率提高至約50%。雖然國內市場正在收縮，但公司希望通過投資於營銷、擴大分銷渠道來提振銷售。不過，消息指一些管理層認為該目標太高，將無法實現。



據悉，華為亦檢視推出旗艦機「榮耀20」海外版大屏幕智能手機的銷售計劃。該款手機將於周五(21日)在法國及英國在內的歐洲部分地區開始發售，公司管理層正在觀察發布情況，如果銷售低迷，可能暫停發貨。消息指出，法國已有兩間大型流動營運商表示對「榮耀20」無興趣。



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