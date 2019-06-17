黃偉豪:港股走勢未見樂觀

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪預期，外圍及香港均存在不明朗因素，例如G20峰會中美重啟貿談機會不大、近日香港發生的政治事件等，均影響市民入市氣氛，料港股近期將繼續反覆向下，若恒指短期內再失27,000點關，將下試月初低位約26,671點，走勢未見樂觀。



至於工商銀行(01398)旗下工銀金融(ICBCFS)涉處理ADR程序不當被美國證交會罰款4,200萬美元，黃認為事件短期對工行股價或帶來波動，惟長遠而言，由於涉及金額不大，相信影響程度輕微。



丘鈦科技(01478)發盈喜，預計中期業績扭虧為盈，黃認為市場對於這份成績單早有預期，故消息對股價短期雖有正面推動的作用，惟刺激作用料未會明顯。



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