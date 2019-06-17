【專家點評】陳汝銘：中集安瑞科吼得過

西證證券經紀助理副總裁陳汝銘在東方產經「專家點評」專欄表示，中集安瑞科(03899)為中集集團(02039)成員之一，主要在清潔能源、化工環境、液態食品行業，為客戶提供運輸、儲存、加工的關鍵裝備、工程服務及系統解決方案。



去年集團收益按年上升21.9%至130.51億元(人民幣‧下同)，毛利約22.26億元，按年增長近28.9%。股東應佔溢利潤7.85億元，同比大幅增長87%；每股收益0.403元。每股派息0.14港元，派息率約為30%。



去年中國已超越日本，成為全球第一大天然氣進口國，而進口增長部分主要為液化天然氣LNG。受惠於內地天然氣需求保持高速增長，帶動了集團的天然氣裝備及服務，特別是天然氣運輸及儲存裝備的需求，使清潔能源分部的收益按年上升21.5%至60.27億元。



近年，內地推出環境保護和煤改氣等政策，推進清潔能源特別是天然氣的使用，又大力推動天然氣管道、地下儲氣庫、LNG接收站等基礎設施建設，完善天然氣「產供儲銷」體系。據海關總署公布，今年頭五個月，內地累計進口天然氣3,942萬噸，同比增長13.4%，反映出內地天然氣需求增長迅速，進口量仍將維持較快增長，為集團天然氣關鍵裝備及整體解決方案帶來需求，相信未來收益將進一步上升。建議在6.2港元附近買入，目標8.4港元，如失守5.7港元則先行止蝕。

(作者為註冊持牌人士)

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