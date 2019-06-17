發改委擬年底前統一內外資准入標準

發改委新聞發言人孟瑋稱，在今年底前，將全面取消外資准入負面清單之外的限制性的規定，確保市場准入內外資標準的一致。



另外，她重申，推動中國稀土產業的發展，願意以稀土資源和產品滿足世界各國發展的正當需要，若有誰企圖利用中國稀土資源製造的產品反用於遏制、打壓中國的發展，中方堅決反對。發改委正就3次座談會上所收集的意見及建議，會同有關部門逐條研究出台有關政策措施，發揮好稀土作為戰略資源的特殊價值。



孟又指出，目前正處於城鎮化快速發展的中後期，今年是新型城鎮化邁向高質量發展的重要一年，重點推進四方面工作，包括：1)重點人群落戶，提高農業轉移人口市民化質量；2)做好城市群及都市圈規劃建設，促進大中小城市和小城鎮協調發展；3)增強城市可持續發展能力；4)促進城鄉要素自由流動和公共資源合理配置，持續提升城鄉融合水平。



此外，將啟動綠色消費活動，並鼓勵社會積極採購高效製冷產品，而海爾、格力、蘇寧集團等企業亦將配合積極推廣。



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