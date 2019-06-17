新股專輯：鷹普精密招股　入場費3333元

據銷售文件顯示，內地鑄件和加工零件製造商鷹普精密工業(01286)於本周一起至周五招股(6月17至21日)，預計下周五(28日)聯交所掛牌，每手1,000股，入場費3,333.25港元。



該公司計劃發行3.33億股，每股招股價介乎2.8至3.3港元，集資額約9.3億至10.9億元。中國國有企業結構調整基金(China Structural Reform Fund)為基礎投資者，將認購2,800萬美元股份。



翻查資料，鷹普精密工業過去多次向港交所遞交了上市申請，惟上市計劃數度延遲，至今年4月再遞交上市申請。



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