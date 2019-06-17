港元拆息︰普遍企2厘以上　市場流動資金短缺

港元拆息普遍維持2厘以上，1月期拆息報2.41厘，惟隔夜拆息跌0.06厘至1.67厘，1星期拆息則跌0.08厘至2.02厘；港元匯價維持強勢，日內港元兌美元高見7.8272。



據外電引述分析指出，香港早前出現的政治議題，令市場流動資金短缺，並推高港元匯價，又指現時相關的緊張局勢已得以紓緩。





【11:21】港元拆息︰1個月期續高企2.41厘水平

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至1.67厘；1星期拆息降至2.02厘；與樓按相關的1個月期企2.41厘水平；3個月期為2.39厘。



17/6/2019

隔夜 1.67500厘

1星期 2.02357厘

2星期 2.47500厘

1個月 2.41107厘

2個月 2.39571厘

3個月 2.39500厘

6個月 2.36161厘

12個月 2.38500厘



14/6/2019

隔夜 1.73321厘

1星期 2.10714厘

2星期 2.45643厘

1個月 2.41679厘

2個月 2.39893厘

3個月 2.39857厘

6個月 2.35821厘

12個月 2.39286厘



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