貿戰升級：除了關稅　美國原來仲有終極武器！

中美貿易爭端一直未解決，外媒援引獨立股評人David Webb警告，如果中美貿易戰升級，美國動用的武器可能不僅僅是關稅，美國總統特朗普或許會利用美國財政部下屬發布及監督制裁的執法機構————海外資產控制辦公室(OFAC)，下令所有美國人拋售中國股票，類似於去年對俄鋁進行的制裁。



Webb表示，當關稅武器的效力用盡時，美國可能會轉向通過財政部和外國資產控制辦公室擁有的其他權力去處理，屆時資本戰或會打響，形勢將會變得非常糟糕。



Webb建議投資者應避免持有中國國有企業的股票，專注於有「強烈香港元素」或主要是私營部門的股票。



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