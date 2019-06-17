【大行報告】瑞信睇好丘鈦　惟降其目標價

瑞信發表研究報告指，丘鈦科技(01478)發盈喜，料2019年上半年稅前盈利達1.5億至1.8億元人民幣，按年上升347%至397%，均高過該行預期。



該行將2019至2021年手機鏡頭模組的出貨量預測，由3.81億、4.75億及5.37億件，下調至3.64億、4.24億及4.85億件；指紋識別模組的出貨量預測，則由9,700萬、1億及1.03億件，下調至7,800萬、8,600萬及9,400萬件，以反映華為事件影響，部分被Oppo及Vivo市佔率上升所抵銷。



該行將丘鈦的2019至2021年每股盈利預測，分別下調4%、9%及8%，目標價由8.9元降至8.1元，維持「跑贏大市」評級。



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