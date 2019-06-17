中國生物製藥研發抗真菌藥　獲藥監局批件

中國生物製藥(01177)公布，由該公司附屬公司正大天晴藥業集團開發的抗真菌藥「注射用醋酸卡泊芬淨」(包括50mg及70mg兩個規格)，已獲得國家藥品監督管理局頒發的藥品註冊批件。



卡泊芬淨屬棘白素類藥物，是一種半合成的脂肽，通過抑制β-(1,3)-D-葡聚糖的合成來發揮殺菌作用，用於治療中性粒細胞減少、伴發熱病人的可疑真菌感染，以及治療對其他治療無效或不能耐受的侵襲性曲黴菌病人。卡泊芬淨具有抗真菌譜廣、療效優、安全性高等特點：對多種曲黴菌屬和念珠菌屬的真菌具體外活性；對很多耐唑類藥物的真菌具良好的抗菌活性；與唑類藥物無交叉耐藥，且與其他抗真菌藥有協同和增效作用；對肝腎功能無明顯影響，對肝臟耐受性好。



注射用醋酸卡泊芬淨已成為全身用抗真菌藥市場的王牌藥物，在全球廣泛上市銷售。其仿製藥國內目前只有一家企業在銷售，市場空間巨大，發展前景廣闊。此次本集團的注射用醋酸卡泊芬淨獲批上市，有望搶佔其中的市場份額。



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