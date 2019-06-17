【午市重點睇】港匯跌見7.83水平 金價企1342美元
●美匯指數反覆企97.49，港匯跌見7.8317，最新報7.8297，離岸人民幣(CNH)曾升至6.9297，圓匯企108.6，歐元漲至1.1221，英鎊於1.259水平上落。金價高見1,342美元。布油企62.19美元，紐油企52.62美元。道指期貨向好。
●恒生指數早段曾升384點，高見27,503點，半日升179點或0.66%，報27,298點，主板成交逾385億港元。國企指數升27點或0.27%，報10,447點。
-友邦獲大行唱好，股價升逾2%。
-半新股續炒，翰森製藥升近4%後，最多回吐1成。
-貓眼娛樂一度抽升12.6%，高見12.8港元。公司周一(17日)起加入恒生綜合大中型股指數。
●【港股格局】
-黃偉豪：港股走勢未見樂觀。 https://bit.ly/2KlPpPw
-郭思治預期恒指短線續反彈。 https://bit.ly/2FagRLN
-葉尚志建議低撈強勢股。 https://bit.ly/2wZX7Gy
●魚缸通：散戶短炒醫藥及汽車股。 https://bit.ly/2KmN07s
●【名家貼士】陳蓓敏：建設銀行估值吸引。 https://bit.ly/2Xg6Irf
●【即市分析】
-內銀股仲博唔博得過？ https://bit.ly/2XhULBj
-港股唔怕一萬，至怕萬一。 https://bit.ly/2ZrgC6T
●【股民熱話】這個六月，港股「絕」在人心… https://bit.ly/2IoxFRD
●A股快報：三大指數半日全線下跌；滬綜指跌1點，報2,880點，創業板指跌1.04%。 https://bit.ly/2x1aypm
●「滬倫通」周一啟動，260滬股或有資格倫敦上市。
●中國發改委擬年底前統一內外資准入標準。 https://bit.ly/2RlAbKV
●亞洲股市：日股中段靠穩，半導體股遭拋售。 https://bit.ly/2XlMXP7
●報道指德銀擬重組業務，計劃成立一間「壞帳銀行(Bad Bank)」，管理或出售最多500億歐元的不良資產。
●傳高盛擬將4個獨立的私募股權投資部門合併，規模達1,400億美元。
●貿戰升級：美國商務部長羅斯淡化二十國集團(G20)峰會預期成果。
●傳華為手機海外出貨量急挫達6成，冀增國內市佔率救亡。 https://bit.ly/2WILVZ3
●新股專輯：內地鑄件和加工零件製造商鷹普精密工業再闖港，入場費3,333元。
-中國浙江省民辦高等教育商嘉宏教育科技將於周二(18日)於主板上市，發售價定為每股1.5港元，為招股價範圍下限，集資淨額5.713億元。
●港元拆息︰1個月期續高企2.41厘水平。
●人民銀行逆回購1,500億元人民幣，淨投放1,200億元人民幣。
-人民幣兌每美元中間價為6.8940，較上日開市價續跌3點子，呈五連跌。
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其他精彩新聞：【深度解構】港交所掃走「殭屍股」 逾十家公司恐遭除牌
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