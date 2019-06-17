【瑞銀推介】不明朗因素暫消　留意恒指CALL輪

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：巿場甚至全球都關注近日香港的局勢發展，但似乎主要的不明朗因素都已暫告一段落。



剛過去的周末其實有一則筆者認為頗重要的新聞，似乎被巿場報道忽略了，就是美國突然叫停對中國在世貿關於智識產權糾紛的仲裁，在中美元首有機會在月底日本的二十國集團峰會(G20)首腦會議會面的重要時刻，上述舉動有機會是一個較為積極的訊號。



技術上，恒指早前低位26,671點的黃金比率0.618調整支持位(以去年10月低位至今年4月高位計)，然後上周迅速反彈至250天線約27,700點遇阻力，短線或進入低位整固待變的走勢。相信隨着G20會議日期逼近，中美貿易談判會繼續主導恒指會向哪個方向突破。



如投資者看好恒指，可留意認購證(18835)，行使價28,500點，2019年9月到期，有效槓桿約16倍。



恒指牛證可考慮(69473)，收回價26,800點，2021年10月到期，有效槓桿約52倍。



另外，滬綜指繼續於2,900點整固，不過北向資金踏入6月份之後，已變成顯著流入，至上周五(14日)已經超過300億元人民幣淨流入A股。期間人民幣價格跌勢停止了，亦有助A股止跌。投資者如認為A股短線仍有上升動力，可留意南方A50ETF Call輪(19061)，行使價14.9元，2019年10月到期，有效槓桿約9.1倍。較進取的投資者，可考慮牛證(65291)，收回價13.5元，2019年10月到期，有效槓桿約16.8倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。



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