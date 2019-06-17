辱華事件發酵！傳瑞銀損失一筆中國債券發行生意

瑞銀集團(UBS)報告出現「中國豬」(Chinese pig)的疑似辱華字句，涉事的首席經濟學家保羅‧多諾萬(Paul Donovan)已道歉兼休假，可惜仍未能化解部分人士的不滿。



外電引述知情人士透露，中國最大國有基礎設施公司之一的中國鐵建，決定不聘請瑞銀擔任其美元債券發行的聯席全球協調行。據報，中國鐵建將聘請花旗集團、滙豐和工銀國際擔任債券發行的聯席全球協調行。



因上述辱華事件，內地海通證券旗下的香港子公司海通國際上周已表示，斷絕所有與瑞銀集團的業務聯繫。



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