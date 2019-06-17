異動股：陽光油砂午後復牌曾乾升1成

陽光油砂(02012)午後復牌，股價一度抽升9.7%，高見0.09港元，最新仍漲6%，至0.087元，成交淡。





【12:36】陽光油砂修訂可換股債券認購協議條款

陽光油砂公布，修訂可換股債券認購協議條款，其中本金額由原先約986.84萬美元，更改為1,045萬美元，兌換價亦由每股0.07398港元，改為0.0822元，年利率由8%改為10%，兌換股份將相應由最多約10.39億股新股份，更為最多約9.9億股新股份。



變更後的兌換價較上日收市價0.082元溢價0.24%，而變更後的兌換股份佔擴大後已發行股本13.9%。



根據變更後的本金額，估計認購所得淨額將相應的更改為約7,977.84萬元，擬將可換股債券所得款項淨額用於West Ells項目的一般營運資金及資本開支。



公司申請股份於下午復牌，停牌前報0.082元。



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