樓價UPDATES：二手市況回軟　新港城減38萬沽

二手樓市況回軟，部分業主減價成功吸引買家入市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●筲箕灣形薈2座低層A室，實用面積539方呎，兩房間隔，獲租客以每月2.4萬港元租入，實用呎租約44.5元。業主於2017年3月購入上述單位，租金回報約2.5厘。



●小西灣藍灣半島7座低層F室，實用面積457方呎，兩房間隔，獲租客以每月1.93萬元租入，實用呎租約42.2元。業主於2017年10月購入上述單位，租金回報率約3.1厘。



●西環泓都1座高層F室，實用面積496方呎，兩房間隔，以約1,180萬元易手，實用呎價約為23,790元。原業主於2005年1月購入上述物業，是次轉售帳面獲利約823.9萬元。



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九龍區



●將軍澳日出康城領峯8座中層左翼A室，實用面積678方呎，三房間隔，以863.8萬元獲換樓客承接，實用呎價約12,740元。單位2009年至今升值約108%。



●將軍澳南豐廣場2座中高層D室，實用面積450方呎，兩房間隔，獲租客以每月1.9萬元租入，實用呎租約42.2元。



●將軍澳維景灣畔9座高層F室，實用面積約645方呎，三房間隔，日前獲租客以每月2.68萬元承租，實用呎租約42元。



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新界區



●馬鞍山新港城D座中層1室，實用面積490方呎，三房間隔，開價約800萬元，議價後減價38萬元，以762萬元易手，實用呎價15,551元。原業主持貨18年沽出，帳面獲利約587萬元。



●青衣灝景灣10座高層F室，實用面積約498方呎，兩房間隔，以868萬元沽出，實用呎價約17,430元。單位9年升值逾1.4倍。



●火炭御龍山最新錄7座低層A室，實用面積1,012方呎，三房間隔，議價後以1,780萬元易手，實用呎價17,589元。單位7年漲價810萬元。



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