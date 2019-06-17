人民幣Hibor：隔夜息降至2.16厘 離岸價報6.93
2019年06月17日 12:46
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(中新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回落至2.16厘；1星期拆息報2.73厘，2星期、1、2、3、6及12個月拆息介乎3.05至3.53厘。
17/6/2019
隔夜 2.16633厘
1星期 2.73400厘
2星期 3.05067厘
1個月 3.27733厘
2個月 3.32800厘
3個月 3.35367厘
6個月 3.43067厘
12個月 3.53467厘
14/6/2019
隔夜 2.57433厘
1星期 2.92167厘
2星期 3.17233厘
1個月 3.30550厘
2個月 3.36483厘
3個月 3.39400厘
6個月 3.50167厘
12個月 3.63167厘
人民幣兌美元反覆，離岸人民幣(CNH)由6.9346，回落至6.9287，最新報6.9303；在岸人民幣(CNY)則由6.9076，回升至6.9278，最新報6.9174。
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