人民幣Hibor：隔夜息降至2.16厘　離岸價報6.93

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回落至2.16厘；1星期拆息報2.73厘，2星期、1、2、3、6及12個月拆息介乎3.05至3.53厘。



17/6/2019

隔夜 2.16633厘

1星期 2.73400厘

2星期 3.05067厘

1個月 3.27733厘

2個月 3.32800厘

3個月 3.35367厘

6個月 3.43067厘

12個月 3.53467厘



14/6/2019

隔夜 2.57433厘

1星期 2.92167厘

2星期 3.17233厘

1個月 3.30550厘

2個月 3.36483厘

3個月 3.39400厘

6個月 3.50167厘

12個月 3.63167厘



人民幣兌美元反覆，離岸人民幣(CNH)由6.9346，回落至6.9287，最新報6.9303；在岸人民幣(CNY)則由6.9076，回升至6.9278，最新報6.9174。



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