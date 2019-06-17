【高盛推介】騰訊隨大市反彈　吼高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周三(12日)起連跌3個交易日，累計跌約4.2%。周一(17日)早段則跟隨大市反彈，高見335.4港元後升幅收窄。騰訊首席運營官任宇昕早前表示，對視頻業務的前景依然保持樂觀，並會持續加大投入。



觀察個股認股證資金流向，可見在上周三至上周五(14日)騰訊下跌時，資金轉向部署認購證，3個交易日皆錄得資金流入，合共約4,780萬元，為同期最多資金流入的窩輪相關資產。而同期認沽證則皆錄得資金流出，合共約2,020萬元。另一方面，亦見資金在上周二(11日)起開始轉向部署牛證，當中上周五錄得約330萬元資金流入。此外，上周北水關注騰訊，5個交易日皆錄得資金經港股通(滬)淨買入騰訊，合共約8.63億元。



投資者如看好騰訊，認購證方面，現階段可考慮中年期產品作部署。當中可留意價外幅度約13%，年期約3個月的購證(19164)，行使價377.08元，2019年9月23日到期，實際槓桿11.9倍，行使價335至380元間、3個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署牛證，可留意牛證(65195)，收回價324.18元，行使價321.68元，換股比率100，槓桿比率27.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



相反，投資者如看淡，現階段可考慮以中年期的貼價認沽證作部署。當中可留意價外幅度不足1%，年期約3個月的沽證(16680)，行使價329.8元，2019年9月25日到期，實際槓桿8.0倍，行使價300至330元間、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。



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