二手成交：美孚新邨三房呎售17927元破頂

中原地產高級區域營業董事陳靄華表示，荔枝角美孚新邨於剛過去的周末錄得2宗優質戶成交，其中5期蘭秀道8號高層D室，實用面積714方呎，三房間隔，享荔枝角公園景致，此類優質單位向來鮮有放盤，上址剛以1,280萬港元沽出，做價創同類新高，平均實用呎價17,927元，呎價更創屋苑歷史新高。買家為換樓客。



原業主於2010年11月以600萬元買入單位，持貨不足9年，帳面獲利680萬元，單位升值逾1.1倍。

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