【瑞通推介】友邦領漲　購沽證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者仍在權衡貿易戰對全球經濟增長的影響及美國聯儲局減息預期，道指上周五(14日)收報26,089點，跌17點。



恒指上周五收報27,118點，跌176點或0.7%，連跌3日，累挫670點。周一(17日)早段一度急升近400點，升穿27,500點，其後升勢稍回順。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾2,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,500萬元，反映較多投資者續以好倉博反彈。上周五其牛證街貨重貨區為收回價26,600至26,699點，而熊證街貨重貨區為收回價27,900至27,999點。



友邦保險周一早段為表現最好重磅恒指成分股，升近3%，一度高見76.2元，為升市功臣之一。上周五分別有逾20萬和40萬元淨流出其好倉和淡倉，輪證資金流向未算明顯。



內地今月上旬正式發出5G商用牌照，中國移動指將在今年9月底前在超過40個城市提供5G服務。然而有報道指，第一輪5G集中採購計劃已啟動，市場預估費用大超預期，拖累中移股價弱勢持續，上周五曾低見68元的近10個月低位，周一早段先低後高，於68至69元之間徘徊，反彈阻力先看69.6元的10天線，支持參考67元。上周五分別有344萬和2萬元淨流入其好倉和淡倉。



小米集團6月以來累計斥約6億元回購股份。另外，香港交易所行政總裁李小加指，將同股不同權的股份納入互聯互通，現時目標仍是希望年中完成。小米上周五跌逾1%收報9.55元，再度跌穿上月底水平，周一早段回穩，重返約9.65元的20天線附近，後市留意10天線約9.42元的支持力度。上周五有近80萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄6萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊輕微價外、中短期購證(19481)，行使價356元，2019年9月到期，實際槓桿9.8倍。輕微價外、中短期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿6.2倍。



友邦輕微價外、中短期購證(19276)，行使價79.93元，2019年10月到期，實際槓桿10.3倍。貼價、中短期沽證(29702)，行使價74元，2019年10月到期，實際槓桿8.3倍。



中移貼價、中短期購證(19716)，行使價69.88元，2019年12月到期，實際槓桿9.3倍。貼價、中年期沽證(18814)，行使價65.88元，2020年1月到期，實際槓桿7.4倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(61079)，收回價及行使價26,600點，槓桿比率34.6倍。熊證(64507)，收回價27,890點，槓桿比率32.6倍。



騰訊牛證(64245)，收回價316.5元，槓桿比率14.9倍。熊證(63217)，收回價352.4元，槓桿比率15.6倍。



友邦牛證(57802)，收回價70.07元，槓桿比率10.1倍。熊證59260，收回價79.6元，槓桿比率17.6倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。重要風險通知。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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