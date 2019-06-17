【大行報告】大摩再落咒！恒指明年中最熊睇21080點

摩根士丹利發表新一份報告，恒生指數明年6月底基本目標為28,000點，與上月底預測持平；最牛及最熊情況的目標價分別為32,600點及21,080點。



國企指數方面，明年6月底基本目標為10,720點，最牛情況睇12,900點，最熊則處6,850點。



該行預計，中美元首於本月6月28至29日在日本大阪市舉行的二十國集團(G20)峰會會面，就貿易爭議上將出現3個可能的結果，包括達成協議、繼續談判及談判破裂。

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